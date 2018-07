Sel nädalavahetusel toimuv Sweet Spot Festival toob kaasa mõningase liikluskorralduse muudatuse Põhja-Tallinnas

Põhja-Tallinnas on seoses Sweet Spot Festivaliga selle nädala lõpus, neljapäevast pühapäevani (26.-29.07) oodata mõningaid ümberkorraldusi. Nendel päevadel (varahommikust varahommikuni) on suletud Kalasadam ning Kursi ja Rombi tänavad. Buss nr 73 on ajutiselt suunatud ümber Linnahalli, mõlema sõidusuuna peatused asuvad Sadama tänava alguses ning on vastavalt tähistatud. Samuti on piirkonnas mõned ümbersõidud, mis on vastavalt tähistatud.