Sweet Spot korraldab lisaks põhiprogrammile ka neli vägevat järelpidu

Esimese festivalipäeva lõpetab Kultuurikatlas võimsa DJ-setiga Louie Vega (Masters at Work). Tantsumuusikamaailma üks tipptegijaid, Grammyvõitja ning seitsmekordne nominent mängib muusikat house’ist ja salsast afro-biidi ja jazzini, sekka hiphopi, gospelit ja souli. Vega eesmärgiks on alati olnud muusikaliste piiride murdmine ning läbi muusika inimeste kokkutoomine ning oma muusikaarmastust jagab ta juba 27. juuli hilisõhtul Kultuurikatlas.

Teise festivalipäeva viivad mõnusa muusika saatel Kultuurikatlas uude hommikusse Lekker i ja Tallinn Express i DJ-d, järelpeo peaesinejaks 28. juuli õhtul on Booka Shade (live). Selle Saksa house-muusika duo liikmeid peetakse Frankfurdi elektroonilise muusika skeene veteranideks ning Booka Shade on välja andnud viis suurepärast stuudioalbumit.

Sweet Spot Festivali VIP-piletite omanikud pääsevad kõikidele järelpidudele tasuta.



Sweet Spot Festival toimub 27. ja 28. juulil Tallinnas, Kultuurikatla pargis. Esinejate hulgas on näiteks London Grammar, Tom Odell, Roisin Murphy, Little Dragon, Jose Gonzalez, Ewert and The Two Dragons ning paljud teised! Lisainfo ja piletid on saadaval festivali kodulehel.