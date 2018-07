Kultuurirohke Sweet Spot Festivali kunsti- ja inspiratsiooniprogramm sai täiendust

On ju iseenesest mõistetav, et kultuurielamus ei pea koosnema üksnes muusikast, vaid ka näiteks teatrist, kirjandusest ja teistestki erinevatest kunstivormidest. Just mitmed installatsioonid, huvitavad töötoad ja arutelud toimuvadki festivalialal, et luua meeleolu ning tutvustada kultuurihuvilistele uusi ning senini laiemale üldsusele ehk veidike tundmatuid kunstnikke ja kunstivorme.

Lisaks erinevatele installatsioonidele ja töötubadele saab Sweet Spot festivalil osa ka põnevatest aruteludest. Animeerija, stsenograaf, kujundaja ning paljude teiste ametinimetustega Henry Griin teeb 2016. aasta sügissemestril EKAs toimunud labürintteatrikursuse raames peetud loenguseeriast lühivormis ettekande. Spekulatsioon sisaldab juhtumianalüüsi olukorrast, kus lähteülesande täitmine ebaõnnestus nii tudengitel kui ka õppejõududel ning milleks ja kuidas see tegelikult hea ja üdini loomulik oli. Loo peamine moraal on see, et mänguline ruum ei ole alati ruumisuletav ning päeva lõpuks on igaühel ümberringi toimuvast oma arusaam.

FOTO: Promofoto

Oliver Kulpsoo kõige värskem valgusinstallatsioon „Pööre“ on valmistatud spetsiaalselt Sweet Spot Festivali tarbeks. Osaliselt festivalist inspireerituna kujutab installatsioon elu pöördelisust. Miski ei seisa paigal – kõik liigub, pöörleb ja areneb. Oliveril on rohkem kui 13 aastat töökogemust erinevates etendusasutustes ning hetkel lõppeb tal esimene aasta vabakutselise valguskunstnikuna – ka tema elu sisaldab pöördelisi hetki. „Pööre“ leiab festivalil aset PADA angaaris.

Lisaks võib festivalil silmata reaalajas toimuvat installatsiooni „Jupiter“. Austria disainer ja kunstnik Christian Michael Witternigg kasutab genereerivaid süsteeme eksperimenteerides meie ümber toimuvaga. Installatsiooni näol, mis taaskord on loodud üksnes festivali jaoks, uurib kunstnik inimloomust abstraktses ruumis ning adresseerib meie võimet mõjutada meid ümbritsevat keskkonda.

EKKMi katusel on “Green Spot” - vaatetorn taimedele, ülevaatega nende tegelikele valdustele.Installatsiooni autoriteks on Ingrid Helen Paju, Liina Leo ja Patrick Zavadskis. Muru kasvab, kui palju seda ka ei niidetaks, lilled õitsevad peenarde kõrval asfaldipragudes, puud tolmlevad ja seemned saavad mulda. Seda kõike inimesest hoolimata. Selle asemel, et püüda kontrollida kontrollimatut, tuleks lasta taimedel omasoodu kasvada – kes oleme meie, et neid elamast takistada.

Festivalialal paiknevas muinasjututelgis jutustab lugusid Berit Kaschan, mida saadavad temaatilised visuaalid Stella Skulatšjovalt. Ruumikujunduse eest vastutab omakorda Keili Retter. Selles töötoas ühendatakse muinaslugude jutustamise traditsioon kaasaegse graafika võimalustega, mis publiku silme all elama pannakse ja ühtseks tervikuks kombineeritakse. Graafilise disaineri ja inglise filoloogia haridusega Stella jaoks ei ole midagi imelisemat, kui võimalus ühendada lugude jutustamine ja nende visualiseerimine. Kirjandusteaduse haridusega Berit on tegelenud kirjanduse uurimisega erinevatest psühholoogilisest vaatenurkadest ning muuhulgas saanud aimu, kuidas lood, mida inimesed kaasas kannavad ja jagavad, meie südant ja elusid vormivad. Muinasjutuliste haldjate poolt korraldatavasse töötuppa on oma lugu oodatud vormima eelkõige täiskasvanud.

FOTO: Promofoto

Seega ei ole Sweet Spot mitte ainult muusikafestival, vaid lisaks ka kunsti- ja kultuurielamust pakkuv sündmus tänapäevast euroopalikku elustiili hindavale muusikasõbrale.