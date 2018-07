Mew solist Jonas Bjerre: olen Tallinna kohta palju head kuulnud

Kuidas Mew’l hetkel läheb?

Mew’l läheb hästi. Eelmine aasta oli meie jaoks väga kiire. See aasta on pisut rahulikum olnud. Võtame enda jaoks veidi aega, sest suure osa eelmisest aastast veetsime tuuribussis, nii et natuke aega kodus olla on suurepärane. Aga oleme väga põnevil, sest on albumi Frengers 15. sünnipäev.

Frengers tuli välja 15 aastat tagasi, vahepeal on palju juhtunud. Kuidas on Mew nende aastate jooksul muutunud?

Oleme palju muutunud, üks bändiliige lahkus bändist mõneks ajaks ning tuli siis tagasi, teine bändiliige lahkus samuti. Oleme reisinud kogu maailmas, albumeid välja andnud. See on olnud tõeline sõit Ameerika mägedel. Oleme nii palju erinevaid kohti näinud ja kogemusi saanud. Tunnen, et mul on elus väga vedanud.

Te ei ole Frengers albumi lugusid kuigi palju mänginud, aga sel aastal tähistate albumit kontsertidega.

See ei ole suur kontserttuur, ainult mõned valitud kohad, kus mängime terve albumi materjali algusest lõpuni ette. Me ei ole seda kunagi varem teinud, nii et see saab põnev olema.

Need kohad on Mehhiko, Brooklyn, LA ja London. Miks just need?

Hea küsimus. Need on lihtsalt kohad, kus meil on teatud populaarsus ja ilmselt anname mõned kontserdid ka Aasias. 2015. ja 2017. aastal tuuritasime väga palju, käisime igal pool Ameerikas. See aasta on rahulikum, anname vähem, aga suuremaid kontserte. Fokusseerime end albumile Frengers.

Kui selle albumi lugusid kuulad, siis kas nad on sinu jaoks mingil määral muutunud?

Ma ei teagi, mõnda neist lugudest oleme aastate jooksul palju mänginud, mõnda neist aga mitte. Tol ajal mängisin ise rohkem kitarri, kindlasti rohkem kui järgnevatel albumitel. Pean nendeks kontsertideks palju harjutama! Need on üsna keerulised lood, kummaliselt häälestatud kitarridega - pean need endale meelde tuletama. Aga see on vahva, olen rõõmus, et saan seda teha!

Põhjus, miks täna räägime, on Sweet Spot Festival Eestis sel suvel kus te üles astute. Kas sa oled varem Eestis käinud?

Ma ei ole kunagi käinud, aga olen tahtnud minna. Olen Tallinna kohta palju head kuulnud ja mu Soome sõpradele meeldib väga Tallinnas käia. Mul on väga hea sõber, kes käib igal aastal Tallinn Music Weekil ja soovitab minulgi minna.

Mida võib publik oodata kui Sweet Spot Festivalile tulete? Nagu ütlesid, on teil mitmeid kontserte tulemas, kus mängite lugusid Frengers albumilt. Aasta on möödunud albumi Visuals ilmumisest.

Jah, kõik oleneb kui pikalt me festivalil mängida saame. Aga arvan, et naudime Frengersi lugude mängimist nii väga, et esitame mitmeid selle plaadi palasid ja sekka ka uuemaid lugusid. Sõltub ka, mis tujus publik paistab olevat.

Kas esinete sel suvel paljudel festivalidel?

Ma ei ütleks, et väga paljudel. Hoiame meelega seda aastat veidi rahulikumana, sest viimased kolm aastat oleme väga palju tuuritanud. Hea on hoida kontsertide arvu mõistlikuna. Anname rohkem kontserte festivalidel, soolokontserte palju ei ole.

Ja kuidas on tulevikuplaanidega? Kui album + - 2015. aastal ilmus ja Visuals kaks aastat hiljem, siis oli suur samm stuudiost välja tulla ja kohe tuuril uusi lugusid esitama hakata. Kas kirjutate ka praegu uusi lugusid ja mõtlete uue albumi peale? Või võtate rahulikult?

Sel aastal oleme seni tõesti üsna rahulikult võtnud, oleme pisut laiselnud. Aga mõtleme kogu aeg muusikast. Oli väga hea kogemus teha teine album kohe nii kiiresti, aga seda kõike oli natuke liiga palju. Kahtlen, et järgmine album nii kiirelt valmis saab. Peame välja mõtlema, mida me täpselt teha tahame. Ei taha kunagi teha sarnast albumit kaks korda. Peame leidma uut inspiratsiooni ja otsustama, mida ja kuidas loominguliselt teha. Nii et ilmselt läheb järgmise albumiga veidi aega.

Kuula intervjuud: