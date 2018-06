Sweet Spot Festival toob linlased taas merele lähemale

Kuigi mereäärse ruumi näol on tegu Tallinna jaoks olulise ning väärtusliku alaga, on seda piirkonda siiski eduka sündmusruumina senini vähesel määral kasutatud. Selle tühimiku Sweet Spot Festival loodabki täita. On ju tõdetud, et koht eristub anonüümsest paigast või asukohast oma kvalitatiivsete väärtuste poolest – heades kohtades on põhjust ja tahtmist olla. Keili Retter, festivali kunstiline kujundaja tõdeb: „Mulle meeldib tohutult see nägemus, et Linnahalli ümbritsevast ning igapäevaselt parklana kasutusel olevast alast saab inimeste kohtumispaik, kus autod ja kasutamata territoorium asendatakse hea muusika ja toredate inimeste kohaloluga.“