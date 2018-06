Uut muusikat Sweet Spoti artistidelt - Tom Odell, Nublu, Ewert and The Two Dragons ja mitmed teised

Tom Odelli värskeim lugu ilmus alles eile õhtul ning kannab pealkirja "If You Wanna Love Somebody". Tegemist on kirgliku ja meisterlikult vormitud armastuslooga katkisest suhtest ning Tom naaseb oma läbimurdesingli "Another Love" temaatika juurde. BBC Radio 2-le antud intervjuus sõnab laulja, et loo salvestamiseks kasutati kolme erinevat klaverit. Tegemist on esimese uue palaga pärast 2016. aastal ilmunud edukat albumit "Wrong Crowd".

Eesti artistidest andis hiljuti uue singli välja Ewert and The Two Dragons. Pala nimega "Journey" on sügisel ilmuva albumi "Hands Around The Moon" avasingel ning loo produtsendiks on Sander Mölder.

Lisaks stuudioversioonile salvestasid draakonid loost ka akustilise versiooni, millele filmiti suvine video vabas looduses.

Sander Mölderi käsi on mängus ka Mick Pedaja värskeima loo "Fallin" puhul. Pala viib kuulaja varajasest ja kargest hommikust inspireeritud kergele jalutuskäigule.

Nädala alguses kuulutati välja, et ka Tommy Cash astub Sweet Spot Festivalil üles ning tema kõige uuem pala kannab pealkirja "Little Molly". Looga kompab Tommy taas piire ning edastab talle omaseid unikaalseid ja žanriüleseid elemente.

Üks hetke kuumemaid nähtusi Eesti muusikamaailmas on kahtlemata Nublu, kes koostöös Reketiga andis välja loo pealkirjaga "Mina ka". Mõlemat räpparit näeb ja kuuleb ka Sweet Spot Festivalil.

Riimimeister Chalice rõõmustas samuti fänne uue palaga "Marakratt".