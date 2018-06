Ewert and The Two Dragons avaldas uue singli "Journey"

Draakonid on olnud viimasel kümnendil ühed suurimad Eesti muusika mõjutajad. 2009. a kokkutulnud kollektiivi albumeid "Good Man Down" ja "Circles" on saatnud nii suur publikumenu kui ka kriitikute heakskiit, aga mis võib-olla veelgi olulisem - nad on inspireerinud muusikuid nii meil kui ka lähiriikides ning nende tuules on Eesti artistid aina enam hakanud laia maailma liikuma.

Ewert and The Two Dragons FOTO: Herkki Erich Merila

Pärast sadu kontserte Euroopas ja ka USA-s, lõpetas Ewert and The Two Dragons ühe peatüki oma karjääris 2016. a kevadel kui esimese kodumaise alternatiivmuusika artistina anti kontsert Saku Suurhallis. Seejärel võttis ansambel pisikese hingetõmbepausi, et alustada tööd oma neljanda stuudioalbumi kallal.

Pärast mõningaid katsetusi erinevate produtsentidega, otsustati lüüa käed Sander Mölderiga. Koostööst on sündinud sügisel ilmavalgust nägev elektrooniliste mõjutustega "Hands Around The Moon". Albumi pealkiri on inspireeritud inimese ilusast ambitsioonist püüelda aina suuremate avastuste poole, samas püüdes kõike ka enda kontrolli alla saada.