Intervjuu London Grammariga: oleme Eestisse tuleku pärast väga elevil

Tere, Dan. Kuidas bändil hetkel läheb?

Läheb kenasti, kõik on hästi. Võtsime natukeseks aja maha, et peale eelmise aasta tuuritamist end koguda.

Pea aasta on möödunud ajast mil album “Truth Is A Beautiful Thing” välja tuli. Mis toimub bändiga pärast albumi ilmumist ja aasta hiljem?

See on pisut veider, sest oled millegi kallal pikka aega töötanud ning seejärel tuleb promo ja tuuritamise faas. Need on kaks väga erinevat asja ning need vajavad erinevat lähenemist. Reisime nii palju kui võimalik, et uut muusikat inimesteni viia. See on suur osa albumi promost ja müügist. Aga see on ka väga väsitav protsess. Kui see saab tehtud, siis võtadki aega, et mõtteid koondada ja otsustada, mida ja kuidas edasi teha. Kas tuuritada veel ja mängida festivalidel või minna tagasi stuudiosse ja kirjutada uut muusikat.

Te olete hetkel siis mõtete koondamise hetkes?

Jah, oleme küll. Hannah ei tundnud end aasta alguses kuigi hästi, läks aega, et tal parem oleks. Aga nüüd kirjutame uut muusikat, avastame ja leiame uusi loomingulisi aspekte, räägime uutest suundadest tulevikuks, mis on väga tore.

Räägime pisut muusikast. Kui Facebookis või Youtube’is kommentaare lugeda, siis üks asi, mis silma hakkab, on see, et inimesed ütlevad, et nad nutavad teie kontsertidel, sest muusika on nii ilus. Kas näete või märkate seda ka laval olles?

Absoluutselt, näeme tihti inimesi, kes on emotsionaalsed või nutavad. Tegelikult on imeline näha, et muusika niimoodi kõnetab ja emotsioone tekitab. Samas on see ka kurb, sest nendel emotsioonidel on ju alati põhjus. Üks põhjus võib olla see, et inimesed tunnevad end meie kontserdil erakordselt õnnelikuna või siis tunnevad hoopis ära selle valu ja need raskused, millest Hannah mõnikord laulab. Võib-olla kogevad nad samu tundeid mida meie minevikus kogenud oleme, need on kohati rasked mälestused. Magus valu.

Milline on teie loominguline protsess muusikat kirjutades?

See muutub pidevalt. Mõnikord oleme Hannah’ga kahekesi ja kirjutame koos või siis tekib mõnest minu kitarril mängitud jupist midagi. Või on Dot midagi arvutis või klaveril teinud. Mõnikord on Hannah loo kirjutamist klaveriga alustanud, aga vahepeal teeb ta seda ka lihtsalt oma peas ja tuleb meie juurde ning ütleb, et nii võiks see lugu olla. Siis töötame kõik koos, et tema visiooni ellu viia.

Nagu ütlesid, kirjutate hetkel uut muusikat. Kahe albumi vahel möödus neli aastat. Kas uut albumit on oodata kiiremini?