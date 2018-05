Anna Pärnoja: minu esimene vinüül oli Roisin Murphy sooloalbum

"Roisin Murphy on mu suur lemmik olnud alates Moloko aegadest. Minu plaadikogu esimeseks vinüüliks oli 2005. aastal ilmunud Roisini esimene sooloalbum “Ruby Blue”. Vinüülimängijat mul siis küll veel polnud. Ma tõesti olen olnud Roisini tulihingeline fänn juba väga pikalt!" rõõmustab Anna. "Kahjuks ei ole mul teda varem live’s näha õnnestunud aga nüüd saab see siis lõpuks koduhoovis teoks! Elevus oli ikka väga suur, kui seda uudist lugesin. Roisini juures paelub mind väga tema kunstniku-natuur - tema kostüümid ja lavaline olek on alati tema muusika edasiarenduseks. Äge sisu, äge vorm! Roisin on üks coolimaid naisi, keda tean!"