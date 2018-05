Kuidas sünnib Sweet Spot Festival? Ehk festivali korraldamise viis põhireeglit

1. 12 kuud planeerimist.

Kuigi Sweet Spot kestab vaid paar päeva, on festivali korralduse taga pikk planeerimisprotsess ja aastaringne töö. Festivalijuht Anton Must tõdeb: „Alustasime ettevalmistavate tegevustega juba enam kui aasta tagasi ning lõpliku ja detailse kokkuleppe sõlmimisest näiteks London Grammariga on praeguseks möödas enam kui pool aastat.ˮ

London Grammar FOTO: Promofoto

Kui festival on lõppenud, algab kohe järgmise aasta planeerimine, artistide kinnitamine, kokkulepete sõlmimine jne. Selline tsükkel iseloomustab nii Sweet Spot Festivali korraldust kui ka teisi sama korraldusmeeskonna organiseeritavaid sündmusi, näiteks Pärnus korraldatavat Weekend Festivali ja Helsingis toimuvat Rockfesti.

2. Festival kui terviklik elamus.

Sweet Spot Festival sündis eelkõige muusikaarmastusest ning soovist tuua hea ja kvaliteetne muusika Tallinna kesklinna, klubiseinte vahelt välja avalikku ruumi, ning pakkuda just sellist festivalimelu, mis kesksuvisesse pealinna paslik. Kuigi paljud ideed saavadki alguse enda isiklikest muusikaeelistustest, siis professionaalne korraldusmeeskond personaalsesse maitsesse kinni ei jää ning vaatab iga sündmust tervikuna.

Sweet Spoti muusikaprogrammi koostamisel on rõhk eelkõige parimate ja põnevaimate muusikakorüfeede tutvustamisel, mitte niivõrd žanrilisel piiritlemisel või kuuluvusel. Samas ei ole ühtki artisti valitud programmi juhuslikult. Anton Must kirjeldab festivalipäevade ülesehitust: „Viiel laval astuvad kahe päeva jooksul üles maailma tippklassi artistid ning parimad Eesti esinejad, kelle esinemisjärjekord on kokku pandud sel moel, et muusikalist pinget jätkuks igasse õhtusse ja terve festivali lõpuni.ˮ

Lisaks muusikale on festivali lahutamatuks osaks atmosfäär, keskkond ning pakutavate lisaelamuste olemus. „Just nendest üksikutest kildudest moodustubki terviklik festivalielamus, mida vormides oleme mõelnud muusika- ja kultuurihuvilistele, keda inspireerivad kvaliteetsed artistid, erinevad muusikastiilid ja kunstiprojektid,ˮ selgitab Anton Must, kuidas detailidest vormub terviklik sündmus.

3. Sweet Spot kui osa linnaruumist.

Oma panuse festivalimeeleolule annab kahtlemata mõnus ja mugav toimumispaik, sest ka koht ise peab rääkima festivaliga sama lugu. Seetõttu valiski Sweet Spot festivali asukohaks Kultuurikatla pargi, kus Tallinna urbanistlikkus on segunenud looduse ja avarusega, samas on tunda mere lähedust ning leiab ka seni avastamata nurgataguseid.

Sweet Spot Festivali kunstiline juht Keili Retter, kes igapäevaselt on tegev labürintteatris G9, lisab: „Minu kui ruumiga tegeleva kunstniku jaoks on üheks olulisemaks faktoriks kohaspetsiifika – koha ja seal asetleidva sündmuse või objekti kunstiline tervik. Oluline on keskkond, mis ruumi ja seal viibivate inimeste koostoimel saavutab uued mõõtmed. Sweet Spot aga ongi just selline keskkonnafestival, mis koos etteantud koha ja seal viibivate inimeste koostoimel saavutab hoopis uued mõõtmed.ˮ Eesmärk on luua valguse, värvide ning muusika kooskõlas Tallinna sweet spot, tuues tähelepanu keskpunkti looduse ja linnaarhitektuuri vastandumise, millele lisatakse unikaalseid elemente.

Festivaliala plaan FOTO: Sweet Spot Festival

4. Kogemustega meeskond on kõige alus.