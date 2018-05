Uut muusikat Sweet Spoti artistidelt – Roisin Murphy, Vaiko Eplik, I Wear* Experiment ja Frankie Animal

Iiri laulja ja laulukirjutaja Roisin Murphy teeb kaasa Saksa DJ ja produtsendi DJ Koze uuel albumil “knock knock”. Pala “Illumination” on albumi teine singel ning DJ Koze kommenteeris koostööd humoorikalt: “Loo kallal töötamine koos Roisin Murphyga on isegi parem kui üldse mitte töötamine!”

I Wear* Experiment üllatas aga kontsertvideoga oma värskeimale loole “Dogs”. See on bändi esimene uus singel pärast 2016. aasta kevadel ilmunud täispikka albumit “Patience”. Esimesed uue loo ideed salvestati juba ligi aasta tagasi bändi uhiuues stuudios ning lõppversioonini jõuti pärast pikki katsetusi – õige emotsioon ja karakter tekkis alles viienda katsetatud variandi puhul. Kontsertvideo on filmitud eelmise aasta suvel Tallinnas kui I Wear* Experiment oli valitud Kasabiani soojendusartistiks. Video režissööriks on Henri Killõ.