Sweet Spot Festival avalikustas programmi päevade kaupa ning müügile tulid päevapiletid

Reedel, 27. juulil esinevad London Grammar, Trad.Attack!, José González, NOËP, 5’Nizza, Little Dragon, Vaiko Eplik, Miljardid, Chalice, Mick Pedaja, Frankie Animal, Onni Boi ja Mick Moon.

Laupäeval, 28. juulil astuvad üles Ewert and The Two Dragons, Roisin Murphy, Mew, Gilles Peterson, Reket, Mahavok, I Wear* Experiment, Avoid Dave, Leslie Da Bass, Levski, Pyhimys ja Gram-Of-Fun.