Sweet Spot Festivalil näeb fotograaf Jana Solomi näitust "Igavene Mäng"

“Tööd said alguse fotost "Taeva poole teel" - poisid jooksevad mööda rannariba mere poole, moodustades liivale märgilise tähendusega numbrid 1 ja 8, mis sellel teekonnal mu saatjateks on olnud,” lisab ta.

“Suur rõõm näha, et Tallinna kesklinnas on nii vägevate artistidega värviküllane festival tulemas. Olen juba mõnda aega reisil olnud ja nii London Grammar kui Jose Gonzalez on mind sellel teekonnal saatnud, mistõttu on eriti hea meel, et see ühine teekond jätkub ka Tallinnas festivali näol. Ja miline kodumaiste bändide selektsioon!” rõõmustab Jana festivali toimumise üle.