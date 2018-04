Sten Teppan Sweet Spotist: tordi ja kirsi osas on valik mõnusalt keeruline

“Maailmas on mõned laulud, mida võiks kogeda kontserdil. Üks niisugustest on Taani bändi Mew "156". Oma süngevõitu lüürika, kuid samal ajal kristallkarge heliatmosfääriga sobib see laul, ja tegelikult kogu bändi looming, suurepäraselt siia Põhjala servale meie suveöösse kajama,” kinnitab Teppan.