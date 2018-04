Treener Sandra Raju fännab London Grammarit ja elab muusika sees

«Isegi kui lähed festivalile ühe kindla artisti pärast, on väga suur tõenäosus, et leiad esinejate hulgast uusi lemmikuid,» kinnitab ta. «Mina elan igapäevaselt muusika sees, muusikal on mu töö juures väga oluline roll. Muusikata trenni teha ei ole pooltki nii nauditav. Kui taustaks käib mõni motiveeriv lugu, tunnen treeningul hoopis teist vaibi. Seda on isegi erinevate teaduslike uuringutega tõestatud, et muusika mängib saavutusspordis suurt rolli. Muusika, rütmid ja biit on justkui efektiivne ja sajaprotsendiliselt legaalne doping!»