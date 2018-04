Mart Normet Sweet Spot Festivalist: meie oma musa on kõige tähtsam

“Kuulsin festivalist esimest korda Raadio2 vahendusel, kus Koit Raudsepp luges ette festivali artiste, alustades Eesti omadest. Nii peabki! Meie oma musa on see kõige unikaalsem ja tähtsam,” rõõmustab ta.

Piletid festivalile on müügil festivali kodulehel www.sweetspot.ee ja Piletilevis. Festivalipassi hinnaks on €69, VIP festivalipassi hind on €129.